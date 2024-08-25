4 Türk limanı, İngiltere'nin önde gelen haber portallarından Lloyd's List'in hazırladığı İlk 100 Liman 2024 Raporu listesinde yer aldı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngilterenin önde gelen haber portallarından Lloyds Listin dünyadaki ilk 100 Liman (One Hundred Ports) 2024 raporuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Rapora göre; 2023 yılında dünyada konteyner elleçleyen ilk 100 liman arasında Türkiyeden 4 liman bulunduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, Türk limanlarının sıralamada 2022 yılına göre yükselişte olduğunu vurguladı.

2022 yılında 74. sırada bulunan Ambarlı Limanının 10 sıra yükselerek 2023 yılında 64. sıradan listeye girdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, 2022 yılında 89. sırada bulunan Kocaeli Limanı 85. sıraya, 92. sırada bulunan Mersin Limanı 91. sıraya yükseldi. dedi. Uraloğlu, listede 100. sırada bulunan Tekirdağ Limanının ise yerini koruduğunu belirtti.

Denizcilik sektörünün son 22 yılda, bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın kaptanlığında önemli gelişmeler gösterdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, Türkiyenin dünya denizcilik faaliyetleri için çok önemli bir noktada yer aldığını söyledi.

Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarındaki liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin yüzde 69,7sini dış ticarette taşınan konteynerler, yüzde 26,7sini transit yükler ve yüzde 3,6'sını da kabotajda taşınan yüklerden oluştuğunu da ifade eden Bakan Uraloğlu, "2023'te Ambarlı Limanı'ndaki konteyner elleçleme miktarı 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 10,6lık bir artış gösterdi. Konteyner ticareti yüzde 10dan fazla artan Ambarlı, en dikkat çekici başarı hikayesini sergileyerek 2022 yılında 74. iken 2023 yılında listede 64. sıradan listeye girdi. 2022 yılında 2 milyon 867 bin 215 TEU olan konteyner elleçleme miktarı 2023 yılında 3 milyon 170 bin 430 TEU'ya ulaşmıştır" dedi.

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı konteyner elleçleme miktarı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,8 arttığını kaydeden Balam Uraloğlu, Kocaeli Liman Başkanlığı'nda 2022 yılında 2 milyon 59 bin 310 TEU olan konteyner elleçleme miktarı 2023 yılında 2 milyon 159 bin 160 TEUya ulaştığını söyledi.