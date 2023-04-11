Rize’de durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirilirken konuyla ilgili iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Derepazarı ilçesi Sandıktaş köyü Rize-Trabzon karayolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde bulunan iki şahsın otobüsün bagajında bulunan çanta ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde, 10 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca şarjörü ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.