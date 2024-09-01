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İstanbul Yenikapı sahilinde düşen telefonunu almaya çalışan genç kayalıklara sıkıştı. İstanbul İtfaiyesi, kayalıklarda sıkışan genci yaralı olarak kurtardı. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Yenikapı sahilinde düşen telefonunu almaya çalışan 17 yaşındaki genç erkek kayalıklara sıkıştı.

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