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İzmir'in Karabağlar ilçesinde kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini düzenlenen törenle aldı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi'nin, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Cumhuriyetimizin 100. Yılı-Düşümde Atatürk'ü gördüm. Dedim ki” başlıklı kompozisyon yarışmasında dereceye giren ortaokul öğrencileri, ödüllerini törenle aldı. Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar, yarışmanın seçici kurul üyeleri, öğrenciler ve aileleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Yarışmaya, Karabağlar'ın farklı ortaokullarında öğrenim gören 298 öğrenci, birbirinden güzel kompozisyonlarıyla katıldı.

Yazar Maya Özlem Kılınçarslan, Eğitimci Hakkı Karadeniz, Gazeteci-Editör Yunus Bekir Yurdakul ve öğretmenler Mustafa Pişkin'le Melike Düzpınar'dan oluşan seçici kurul, dereceye girecek eserleri belirlemekte zorlandı. Birincilik ödülüne İyiburnaz Ortaokulu 8-F sınıfından Öznur Karadağ, ikincilik ödülüne Cemil Midilli Ortaokulu 7-D sınıfından Beyza Apak, üçüncülük ödülüne Şehit Egemen Özdük Ortaokulu 5-C Hira Nur Kaymaz değer görüldü. Seçici Kurul Özel Ödülü’nü de Fevzi Çakmak Ortaokulu 5-D sınıfından Elif Üzel kazandı.

Programda katılımcılara seslenen Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Türkiye Cumhuriyeti denince akla ilk Mustafa Kemal Atatürk'ün geldiğini hatırlatarak, “Bağımsız bir devlet kurarak, insanların bu topraklarda özgürce yaşamasını sağladı. Bu çok kolay olmadı. O'nu çok iyi anlamalı ve öğrenmeliyiz. Yarışmamızın temel amacı da Mustafa Kemal Atatürk'ü genç kuşaklara anlatmak” dedi.

Konuşmalar sonrasında öğrencilere bilgisayar ve kitap setinden oluşan ödülleri, seçici kurul üyelerine de doğa dostu sertifikaları takdim edildi.