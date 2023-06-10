Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, Cumhuriyet Bulvarı’nda ‘Askere gideceğim’ diyerek para dilenen duygu tacirinin gerçek yüzünü ortaya çıkardıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, duygu sömürüsü yaparak dilenenlere göz açtırmıyor. Bu çerçevede kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için 7/24 görev yapan Büyükşehir zabıtası, Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleştirdiği kontroller sırasında ‘Askere gideceğim’ diyerek vatandaşlardan para isteyen biriyle karşılaştı. Ekipler, durumundan şüphelendikleri kişiyi emniyete ihbar etti. ‘Askere gideceğim’ diyerek vatandaşlardan para dilenen şahsın yapılan GBT kontrolünde askerliğini yaptığı ortaya çıktı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ‘DİKKATLİ OLUN’ UYARISI

Kocaeli’de ikamet etmediği de anlaşılan vatandaşın Cumhuriyet Bulvarı’nda yaşanan insan yoğunluğunu fırsat bilerek, duygu sömürüsünde bulunduğu ve dilencilik yaptığı tespit edildi. Kabahatler kanunu uyarınca işlem yapılan duygu tacirinin üzerinden çıkan bir miktar paraya el konuldu. Şahsa ayrıca idari para cezası da uygulandı. Büyükşehir zabıtası vatandaşları bu tür kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.