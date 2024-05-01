Düzce’de Akçakoca ilçesi Çuhallı Çarşısı'nda faaliyet gösteren 6 katlı otelin mutfak kısmında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 otel görevlisi hastaneye kaldırıldı.DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Düzce'nin Akçakoca ilçesindek, Çuhallı Çarşısı'nda bulunan 3 yıldızlı otelin zemin katında sabah saat 07.30 sıralarında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, yangın haberi sonrasında Akçakoca ilçesinde Kaymakam Mustafa Can ve Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ile bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Saat 7.30'da itfaiyenin ön tespit bilgilerine göre yangının elektrik panosundan çıktığını belirten Düzce Valisi Selçuk Aslan, yangında 3 otel görevlisinin dumandan etkilendiği için tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiğini belirtti. Vali Aslan, can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ifade ederek, "Yangının kontrol altına alınması için itfaiye, sağlık ve emniyet ekiplerimizin hızlı müdahalesinden dolayı tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Rabbim beterinden korusun" diye konuştu.