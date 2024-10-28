Düzce Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yeni bir sosyal deneye imza attı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Cumhuriyet'in ilanının sembolleri arasında bulunan "Gazeteci Çocuk" dönemin kıyafetlerini giyerek Düzce sokaklarında dolaştı.

"Yazıyor, Cumhuriyetin İlanını Yazıyor" seslerinin yankılandığı Düzce sokakları, hem duygusal hem de gururlandıran görüntülere sahne oldu.

"Türkiye Devleti Cumhuriyettir" manşetini taşıyan gazeteyi Düzcelilere dağıttı. Düzce'nin bir çok cadde ve sokağında gerçekleştirilen sosyal deneyi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri saniye saniye kayıt altına aldı.

Gazeteyi alan Düzceliler hem gurur hem de duygu dolu anlar yaşadı. “Cumhuriyet'in ilelebet yaşamasını isteyen insanlarız. Bu duyarlı davranışlarından dolayı Düzce Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Gazeteci çocuğu görünce heyecanlandık. Bizler o günleri görmedik ama bizleri o günlere geri götürdünüz” sözleriyle sosyal deney ile ilgili görüşlerini dile getirdiler.