Her yıl kente yağan yağmurlar sonrası sorun haline gelen su baskınlarına karşı altyapı çalışmaları yapılıyor.DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Kültür Mahallesi’ndeki sorunlu bölgeye 450 metrelik yağmur suyu hattı döşemek üzere çalışmalar başladı.



Kültür Mahallesi 737 numaralı sokakta 450 metrelik yağmur suyu hattı döşeniyor.

Aşırı yağışlarda oluşan su birikintilerini sona erdirmek üzere yürütülen çalışma ile hem vatandaşların hem de sürücülerin yaşadığı sorunlar ortadan kaldırılacak.