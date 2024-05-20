Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada yönetim kademesinde yapılan yeni düzenleme ile görev dağılımları belirlendi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Burçin Sarıcan Protokol ve Koordinasyondan sorumlu Başkan Başdanışmanı

ve Kültür İşleri Müdürü olurken, Ayşe Kılıç Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halka İlişkiler Müdürü; Yasin Özdemir İç Denetim Müdürü, Serkan Yılmaz Başkanlık Ofisi Başkanı ve Bilim Merkezi Müdürü, Okan Özkasap Mali Hizmetler Müdürü, Mehmet Ali Kahraman İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Teftiş Kurulu Müdürü, Burak Coşkun Başkan Yardımcısı; Beytullah Yılmaz İtfaiye Müdürü, İsmail Pişkin Muhtarlık Hizmetleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü, Numan Şirin Yazı İşleri Müdürü, Yasin Tüfekçi Spor Akademisi Başkanı oldu.

Yeni görevlendirmelerde Hasan Günden Başkan Yardımcısı; Kalender Aydın İmar ve Şehircilik Müdürü, Ahmet Bayar Emlak İstimlak Müdürü, Asuman Öztürk Çetinkaya Hukuk İşleri Müdürü, Okan Kaltu Başkan Yardımcısı; Fatih Sağlam Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü, Mücella Öztürk Park ve Bahçeler Müdürü ve Tarım Akademisi Başkanı, Eyüp Yurdakul Mezarlıklar Müdürü, Cihan Ünal Başkan Yardımcısı; Selçuk Yıldırım Zabıta Müdürü, Gönül Asuk Veteriner işleri Müdürü Emre Çelik Beyaz Masa Sorumlusu, Barış Bayrak Başkan Yardımcısı; Caner Yürük Destek Hizmetleri Müdürü, Mehmet Emin Tangüder Temizlik İşleri Müdürü, Elife Özerçetin Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürü, Sinan İnan Arşiv Hizmetleri Sorumlusu olarak atandı.