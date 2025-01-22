Düzce'de Çilimli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu satıcısı olduğu şüphesiyle C.D. isimli şahıs gözaltına alındı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Çilimli İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinc eyapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcısı şüphesiyle yapılan bir kişi gözaltına alındı.

C.D adlı şahsın yapılan aramasında 8 parça halinde toplam 550 gram Esrar maddes ve uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 30 bin TL para ele geçirildi.

C.D, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Çilimli Cezaevi'ne gönderildi.