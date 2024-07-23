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Ağa Mahallesi'nde davul ve zurna eşliğinde karşılanan 34 yeni araç vatandaşların alkışları ile geçişini tamamladı.

Araçlar üzerinde incelemelerde bulundu. Teslim töreni sonrasında 34 araç Düzce içerisinde konvoy yaptı.

Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlene törene AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

Hayırsever iş insanlarının destekleri ile Düzce İl Emniyet Müdürlüğü envanterine 34 araç kazandırıldı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün envanterine 34 yeni araç dahil oldu.

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