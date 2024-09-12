Düzce gazeteciler cemiyeti başkanı Cihat Tutkun'un vefatının ardından olağanüstü kongre ile 18 Ağustosta Başkan seçilen Hakan Çakır ve yönetimine destek vermek için bugün gazeteciler federasyonu başkanı Yılmaz Karaca ve yönetimi ziyaret etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce gazeteciler cemiyeti merkezinde yapılan ziyarette iyi niyet temennilerini sunan Karaca, "Anadoluda gazetecilik zordur hepinize başarılar diliyorum biz sizin yanınızdayız destekliyoruz her türlü sorun ve sıkıntılarınızda yanınızdayız. "Dedi

Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ve Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun, "yönetimin çoğunu tanıyorum hepsi çalışkan gazeteci arkadaşlardan oluşuyor kendilerine başarılar diliyorum. "Diye konuştu.

Edirne Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ve Genel Başkan Yardımcısı Necmi Işıksal, "Düzce çok güzel bir İl bu ilin güzelliklerini gazeteciler Türkiye'ye tanıtacak gazetecilik zor bir meslek bizler sonuna kadar sizi destekliyoruz. "İfadelerini kullandı.

Toplantıda gazetecilerin sorularınıda yanıtlayan federasyon yönetimi bu sorunlarınızı resmi kurumlarada aktaralım biz ne zaman derseniz geliriz beraber gidelim diye sorunların çözümü için destek sözü verdi.

Toplantının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.