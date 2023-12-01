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Düzce'de Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Gölyaka İlçe Emniyet Amirliği'nce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlarına yönelik takipte 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin istihbari çalışmaları sonucu 13 ayrı suç kaydı bulunan A. G isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönündeki bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalarda, E. B isimli şahsın A.G'nin ikameti önünde A. G ile konuştuğu görülerek fiziki takip başladı. Daha sonra E. B durdurularak kaba üst yoklamasında *0.5 gram* ağırlığında uyuşturcu madde ele geçirildi. Aynı adres civarındaki çalışmalarda ekiplerin yine A. G'nin ikameti önünden ayrılan 34 **** plakalı aracı durdurmasıyla araçtan inen E. K isimli şahsa ait daralı 18.7 gram uyuşturuc madde ele geçirildi.

Başsavcılık kararı ile A.G'nin ikametinde yapılan aramada ise ev içerisinde tek parça halinde 249.4 gram bonazai olduğu değerlendirilen madde ele geçirilirken, yere dökülmüş vaziyette yine darasız 2.1gram uyuşturucu maddeye el konuldu. Evin müştemilatında ise E. A, İ. Y ve S.Y adlı şahısların da kova diye tabir edilen düzenek etrafında uyuşturucu madde kullandıkları görülürken, 10.5 gram maddeye de konuldu.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanırken, hakkında 13 suç dosyası bulunan A.G adlı şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.