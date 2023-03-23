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Pide satışı yapılacak Halk Ekmek Büfeleri olarak; Camikebir Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Aziziye Mahallesi, Bahçeşehir Güzelbahçe Mahallesi ve Konuralp Şehit Murak Demir Mahallesi’nde bulunan noktalar belirlendi.

Ramazan'ın ilk günü hava nasıl olacak?

Ramazan'ın ilk günü hava nasıl olacak?

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetini sürdüren Halk Ekmek Büfeleri Ramazan ayı için pide satışına başladı. Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Ramazan ayında çalışma saatleri güncellenen ve 08:00-11:00 ile 16:00-19:00 saatleri arasında açık olacak Düzce Halk Ekmek büfelerinden belirtilen saatler içerisinde alışveriş yapılabilecek.

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