Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetini sürdüren Halk Ekmek Büfeleri Ramazan ayı için pide satışına başladı.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Ramazan ayında çalışma saatleri güncellenen ve 08:00-11:00 ile 16:00-19:00 saatleri arasında açık olacak Düzce Halk Ekmek büfelerinden belirtilen saatler içerisinde alışveriş yapılabilecek.
300 gram pidenin 7,5 TL’den satışa sunulacağı büfeler, il genelinde 5 farklı noktada vatandaşlara hizmet verecek.
Pide satışı yapılacak Halk Ekmek Büfeleri olarak; Camikebir Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Aziziye Mahallesi, Bahçeşehir Güzelbahçe Mahallesi ve Konuralp Şehit Murak Demir Mahallesi’nde bulunan noktalar belirlendi.