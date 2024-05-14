Düzce Valiliği, Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine Nuri Çelik'in atandığını duyurdu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valiliği, Düzce İl Özel idaresinde boş bulunan Genel sekreter kadrosuna Kültür ve Turizm Bakanlığı strateji geliştirme Bakanlığında Başkan yardımcısı olarak görev yapan Nuri Çelik'in atndığını duyurdu.

NURİ ÇELİK KİMDİR?

Nuri çelik 1985 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlayan Çelik, yükseköğrenimini 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Maliye bölümünde tamamlamıştır.

Memuriyet hayatına 2010 yılında İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı olarak başlayan Çelik, 2013 yılında Bakanlığın yapmış olduğu yeterlilik sınavını kazanarak İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi olarak atanmaya hak kazanmıştır.

Bu görevinde Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının denetimlerini yapan Çelik ayrıca 2019-2020 yılları arasında da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kademelerde Çalışma Grup Başkanı olarak görev yapmıştır.

2020 yılının Mayıs ayında Kültür ve Turizm Bakanlığına atanan Çelik, 4 yıl boyunca Strateji Geliştirme Başkanlığında Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür.