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Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik kazası geçirdi. Sefer DEMİR - DÜZCE (İGFA) - Düzce Yığılca Bağlantı yolunda Yığılca istikametine seyir halinde olan Düzce il Sağlık Müdürü Dr.Yasin Yılmaz, idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazasi geçirdi. Kaza sonrasi Yığılca Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olmaığıi, durumunun iyi olduğu ögrenildi.

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