Düzce İtfaiye Müdürlüğü, bahçe ve tarlalarda temizlik amaçlı ateş yakılmaması uyarısında bulundu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Doğada yaşayan birçok canlı türü yangınlarda yok olurken, tohum ekimi yapılacak tarla ve bahçelerde toprak işleme çalışmaları öncesi temizlik amacıyla yakılan ateşe karşı Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nden uyarı geldi.

Çevreye ve doğaya olumsuz etki eden ‘anız yakma’ alışkanlığıyla ilgili vatandaşları uyaran Düzce Belediyesi bünyesindeki İtfaiye Müdürlüğü, toprakta verim kaybına neden olduğu ve doğal dengeyi bozduğu bilinen anız yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan uyarıda, “Hayvanlar bizlere emanettir. Bahçe ve tarlalarda temizlik amaçlı ateş yakmayınız. Çevreye ve doğamıza zarar vermeyiniz” ifadeleri kullanıldı.