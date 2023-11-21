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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü soba kullanan ailelere karşı bir uyarı açıklaması yaptı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yaşanabilecek zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Soba kullanan vatandaşların baca temizliklerini sık sık yaptırması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, özellikle kış aylarında zaman zaman etkili olan lodos rüzgarının neden olduğu soba zehirlenmelerine karşı kömür kalitesi, baca temizliği, baca sıvasının düzgün yapılmış olması ve üzerinde çatlak bulunmaması ile soba borularının da temizliğine özen gösterilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada ayrıca, olası yangın durumlarında kullanılmak üzere her ev ve iş yerinde bir yangın tüpünün olması gerektiğini belirtilerek “Ev ve iş yerinde olacak bir yangın tüpü belki de büyük bir faciayı önleyebilir. Bunun için ev ve iş yerinde bir yangın söndürücü bulunması gerekiyor” ifadelerine yer verildi.