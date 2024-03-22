Düzce İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde uyuşturucu ile mücadelesini önleyici faaliyetlerle sürdürüyor. Düzce'de son 1 haftada 18 şüpheli gözaltına alındı.DÜZCE (İGFA) - Düzce'de 11-18 Mart tarihlerinde Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği faaliyetlerde, haklarında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 11 şüpheli ile uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Toplamda 18 şüphelinin gözaltına alındığı bir hafta içerisinde, 140 gr Kubar Esrar, 20 gr Bonzai, 6 gr Metamfetamin, 49 Kök Kenevir, 25 gr Kenevir Tohumu, 15 Adet Extacy, 2 Adet Lyrıca, 1 Adet Hassas Terazi, 3 Adet Av Tüfeği, 2 Adet Kuru Sıkı Tabanca ile 4 Adet Tabanca Mühimmatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların Jandarma'daki sorguları ardından adli makamlara sevk edildi.

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Ekipler, suç ve suçlu ile mücadelenin aralıksız olarak devam edeceğini duyurdu.