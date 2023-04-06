Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün kentin en büyük ihtiyaçlarından biri olan pazar yerlerinin kapalı ve modernize edilmiş şekilde yenilenmesine yönelik yaptığı çalışmalar tüm hızıyla sahaya yansıtılıyor. Yapımı devam eden kapalı pazar yerinin çatısı, güneş panelinden oluşacak.

Hamidiye Mahallesi salı pazarında şekillenmeye başlayan modern pazar yeri projesinde 140 pazarcı esnafının tezgah açabileceği şekilde tasarımı gerçekleştirilen Düzce’de önemli bir eksikliğin daha giderilmesini sağlayacak.

11 Nisan tarihinde ihalesi gerçekleştirilecek olan pazar yerinin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete başlanması öngörülüyor.