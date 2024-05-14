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Kazı çalışmasının bitiminden sonra ise hayırseverlerin desteği ile binanın inşaat çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından merkezin yapılacağı 1000.86 m²’lik arsa alanının çevre düzenlemeleri ve 300 m²’lik temel kazı çalışmaları gerçekleştirildi.

DÜZCE (İGFA) - Geçtiğimiz Şubat ayında Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hayırseverler Ahsen Çalışkan ile Sebahattin Uzuntarafından imzalanan protokolün ardından Körpeşler Mahallesinde yer tahsisi yapılan Osman Uzun Aile Sağlığı Merkezi için hazırlanan program çerçevesinde Düzce Belediyesi çalışmalara başladı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün destekleri ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla Şubat ayında Körpeşler Mahallesinde yer tahsisi yapılan Osman Uzun Aile Sağlığı Merkezinde çalışmalar başladı. Sefer DEMİR / haberozel.com.tr

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