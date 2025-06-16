Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde zabıta, sağlık ve emniyet ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde işletmeler tam not aldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kapsamlı bir denetim yapıldı.

Terminaldeki işletmelerin hijyen, ruhsat ve işleyiş kurallarına uygunluğu kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

BİLET GİŞELERİNDEN TAKSİ YAZIHANELERİNE TİTİZ İNCELEME

Periyodik olarak gerçekleştirilen denetimlerde, bilet satış gişeleri, dükkanlar ve taksi yazıhanelerinde evrak kontrolleri yapıldı. İşletmelere hijyen kuralları, ruhsat yükümlülükleri ve genel işleyişle ilgili hatırlatmalarda bulunuldu. Şehirlerarası otobüs firmaları ve araç sahiplerine ise kalkış saatlerine uymaları ve terminal dışı yolcu indirme-bindirme yapmamaları konusunda uyarılar yapıldı. Ekipler, cezai yaptırımlardan kaçınmak için kuralları yazılı tebligatlarla bir kez daha bildirdi.

ESNAFTAN DENETİMLERE TAM DESTEK

Terminal esnafı, denetim ve bilgilendirmeler için yetkililere teşekkür ederek, bu tür uygulamaların düzenli olarak devam etmesinin önemini vurguladı.

Düzce Belediyesi, denetimlerin planlı şekilde sürdürüleceğini ve terminalin güvenilir bir hizmet noktası olmaya devam edeceğini belirtti.