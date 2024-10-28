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Bebek ve kadın ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otobüs, Düzce Otogarı peronuna yanaştığı sırada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Noor Tallah Aasi adlı kadın, otobüsün içerisinde doğum yaptı.

Düzce Terminali'nde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın otobüs içerisinde doğum yaptı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA)- Alınan bilgiye göre olay bugün İzmit-Çorum seferini yapan Metro Turizm'e ait otobüsde meydana geldi.

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