Türkiye’nin ilk ve tek yerli ve milli otomobili TOGG, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımlarıyla gerçekleştirilen açılış töreni ile seri üretime geçmişti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - TOBB Genel Kurulu’nda talep eden odalar için TOGG kontenjanı açıldı.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık’ın girişimleri ile Türkiye’nin ilk ve tek milli ve yerli milli otomobili TOGG T10X 12 Eylül 2023 tarihi itibariyle Düzce TSO envanterine dahil edildi.

Lansman toplantısında konuşan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Milli aracımız TOGG’un üretimine başlandı. Dağıtımı da devam ediyor. Biz de Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak TOGG’a müracaat etmiştik. Aracımız geldi. Düzce TSO’ya ait olan TOGG T10X yerli otomobil Düzce Belediyesi önünde kurulan stantta Düzcelilerin ziyaretine açık olacak" ifadelerini kullandı.