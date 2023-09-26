Düzce Üniversitesi QS Avrupa Üniversiteler sıralamasında yerini aldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yükseköğretim kurumlarını çeşitli performans kriterlerinegöre derecelendiren QS (Quacquarelli Symonds) bu yıl ilk kez 2024 Avrupa Üniversiteleri Sıralamalarını açıkladı.

Düzce Üniversitesi, ülkemiz üniversiteleri arasında 43. sırada yer alma başarısı gösterdi.

Akademik tanınırlık, işveren tanınırlığı, yayın başına düşen atıf sayısı gibi farklı ölçütlere göre yapılan sıralamada Düzce Üniversitesi, ülkemizden 72 üniversitenin dahil olduğu Türkiye Sıralaması’nda 43. olurken, Batı Avrupa Sıralaması’nda ise 58. sırada yer alarak yine ulusal ve küresel anlamda başarılı bir yükseköğretim kurumu olduğunu sıralama sonuçlarına göre göstermiş oldu.