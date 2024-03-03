Düzce Valisi Selçuk Aslan öğrencilerle doğa yürüyüşü yaptı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Sosyal medya hesabindan paylaşım yapan Düzce Valisi Selçuk Aslan, KYK yurtlarında kalan gençler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı.

Yürüyüş boyunca yaptığımız güzel sohbetlerde ülkemizin dört bir diyarından Düzce’ye üniversite okumaya gelen gençlerimiz ile tanış olurken; onların hayal ve hedeflerini de dinleme fırsatı oldu. Yürüyüş güzergahında doğaya bırakılan atıkları da gençlerle toplayan Vali Aslan, doğanın korunmasında ki sorumluluğu da hatırlattı.