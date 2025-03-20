Düzce’de Cedidiye Mahallesi Eski Bolu Caddesi üzerinde ve Bolu’da İhsaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir motosiklet satış firmasının uyguladığı yöntemler, mağdurları isyan ettirdi. İddiaya göre firma, 36 ay taksitle ve 3 ay ödemesiz olarak satış yaptığı müşterilerine tek senet imzalatarak büyük bir mağduriyet oluşturdu.Hakan ÇAKIR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Düzce ve Bolu'da faaliyet gösteren motosiklet firmasının müşterilerin ödemelerini elden, firma tarafından verilen taksit kartları ile gerçekleştirirken, taksitlerini ödeyen müşterilerin ödemelerinde kısa süreli düzensizlik olması ardından birçok kişi icra şoku ile karşı karşıya kaldı.

Firmanın, sanki hiçbir ödeme yapılmamış gibi borçları icraya vermesi sonucu 190 bin TL’ye alınan motosikletin icra bedeli 280 bin TL’ye ulaştı.

Bununla da yetinmeyen firma, mağdurların taksitlendirme talebi karşısında 500 bin TL talep ederek vatandaşları ikinci bir şoka uğrattı.

Mağdurların sayısının her geçen gün arttığı öğrenilirken, bu yöntemle ticaret yapan firmaya yetkili makamlar tarafından herhangi bir inceleme yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Mağdurlar, yetkililerden acil bir müdahale bekliyor.