Düzce'nin Yığılca ilçesi kırsalında henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında iki katlı ev küle döndü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hocatman Köyü'nde iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa süre içerisinde tüm evi sararken, alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sırasında kontrol altına aldılar.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirleme çalışması başlattı.