Düzce'nin Yığılca İlçesi Doğanlar Köyü Vayıslar Mevkii'nde 57 yaşındaki kadın kendini asarak intihar etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Doğanlar Köyü Vayıslar Mevkii'nde meydana geldi. Komşularının durumu farketmesiyle ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 57 yaşındaki Emine Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcının kontrolünün ardından Erdoğan'ın cansız bedeni Düzce Üniversite Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.