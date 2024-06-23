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Şahin'in tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kadının çığlık atmasıyla yardımına komşuları yetişti. Komşularının otomobiliyle Yığılca Devlet hastanesine götürülen Şahin, ilk müdahalesinin ardından 112 acil sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi araştırma ve uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 52 yaşındaki bir kadını yılan ısırdı. Berkay KILIÇ / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce'nin Yığılca ilçesinde 52 yaşındaki Nazike Şahin'i elinden yılan ısırdı.

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