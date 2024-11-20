Düzce Belediye Zabıtası, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği’nin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında mücavir alan sınırları içindeki kömür satılan noktaları denetledi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de zabıta ekipleri, işyeri sahiplerine 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında belgesiz satış yapmanın, katı yakıt kalorifik değeri altında kalan kömürleri satma ve depolamanın ağır yaptırımları olduğunu belirterek denetimlerini sıklaştırdı.

Kalorifik Değeri belirten yönetmelik ve Mahalli Çevre Kurulu Kararları’na aykırı olarak 6 bin 400 Kcal’den düşük olan kömürlerin kullanılmasının sağlık açısından riskli olduğunu aktaran ekipler, şartlara uygun olmayan kömür satan işyerlerinin ihbar edilmesi konusunda bilinçli olunması gerektiğini vurgulayarak Düzcelileri uyardı.

Vatandaşların katı yakıt aldıkları işyerlerinin izin belgelerinin olmasına dikkat etmesi ve kömür torbalarında yer alan numaralar ile Satış İzin Belgelerini karşılaştırmaları gerektiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin sık aralıklarla tekrarlanacağını, vatandaşlardan gelen şikayetleri ise titizlikle değerlendirmeye devam edeceklerini duyurdu.