Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinin çeşitli noktalarında seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyeis bünyesindeki Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kasım ayının ilk haftası olan Pazartesi ve çarşamba günleri arasında yapılan haftalık rutin kontrollerde, uyarılara rağmen faaliyetlerine devam eden seyyar satıcılar tespit etti.

Çevreye rahatsızlık verdikleri belirlenen 6 satıcı hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım kararları uygulanıp toplam 5 bin 862 TL para cezası kesildi.

Ekipler, olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceğini bildirdi.