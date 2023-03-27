Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezi içinde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pide üretimi yapan fırınlarda hijyen, pide gramajları ve fiyat denetimi yapan ekipler, denetim yapılan tüm fırınların kurallara uygun hareket ettiğini belirtti.

Öte yandan ekipler, vatandaşlardan gelen dilenci ihbarları üzerine dini duyguları istismar eden şahıslara müdahale etti.

Özellikle ana arterler üzerinde vatandaşlardan para ve yardım dilenen şahıslar, önce Zabıta Karakolu’na götürülerek üzerlerinden çıkan paralara el konuldu.

Daha sonra Kabahatler Kanunu kapsamında haklarında cezai işlem uygulandı.