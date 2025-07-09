Düzce’de belediye ekipleri, çürüdüğü gerekçesiyle yaklaşık 100 yıllık ıhlamur ağacını kesti. Vatandaşlar tepkili, kurtarma önlemi talep ediyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce kent merkezindeki Millet Bahçesi’nde, belediye ekipleri tarafından yaklaşık 100 yıllık ıhlamur ağacı kökünden kesildi. Belediye personeli, ağacın iç kısmının çürüdüğünü ve birkaç ay içinde kendiliğinden devrilebileceğini belirtti.

Kesim işlemi sırasında çevredekiler tarafından ilgiyle izlenirken, 70 yaşındaki bir vatandaş ağacın yıkılmasına üzüntü duyduğunu ifade ederek belediyeye tepki gösterdi.

Bazı yurttaşlar, ağacın kurtarılması için daha önce önlem alınması gerektiğini savunarak duruma sitem etti.

Olay, Düzce’de doğayla iç içe yaşayan halkın tepkisini çekerken, doğa koruma tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.