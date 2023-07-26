Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Toplu Sünnet Şöleni’nin ilk adımı olan sünnet operasyonları yapıldı. 160 çocuk ve ailesinin katıldığı organizasyonda hazırlanan steril ortamda uzman doktorlar çocukların sünnetini gerçekleştirdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de hazırlanan steril ortamda daha önce Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıt yaptıran aileler çocuklarını sünnet ettirdi.

Uzmanların gerçekleştirdiği sünnet operasyonlarında 160 çocuk ailesi ile birlikte erkekliğe ilk adımlarını attı.

Sünnet operasyonlarının tamamlanması ile 11 Ağustos'ta Erguvan Sosyal Tesisleri’nde düzenlenmesi planlanan eğlence için de hazırlıklar başladı.

Eğlence kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenerek konuklara ikramlar verilecek.

Ücretsiz sünnet eğlencesine tüm Düzceliler katılabilecek.