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Düzce'de Beçi Üniversite bölgesinde şok uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, onlarca aracı denetledi. 166 promil alkollü bir sürücü gözaltına alınırken, ehliyetine el konuldu.DÜZCE (İGFA) - Uygulamalar kapsamında Beçi Üniversite Bölgesinde yapılan denetimlerde, onlarca araç denetlendi, yüzlerce kişiye de GBT sorgusu yapıldı.

Denetimlerin yapıldığı esnada çevirmeye takılan İbrahim.P isimli bir sürücü, 166 promil alkollü çıktı.

Yüksek miktarda alkollü olmasına rağmen Beçi bölgesinde aracıyla gezerek trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan şahıs, gözaltına alınarak Şehit Osman Çatana Polis Karakoluna götürüldü. Ehliyetine el konulan İ.P. hakkında, “Alkollü araç kullanmak” ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan işlem başlatıldı.