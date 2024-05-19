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Meydanda ise halk oyunları gösterileri ve gençlik konseri gerçekleştirildi.

Her yaştan vatandaşın katılım sağladığı fener alayının yürüyüşü Anıtpark Meydanı’nda sona erdi.

Cedidiye Meydanı’nda toplanan kalabalık, Belediye Mehter ekibinin marşları eşliğinde ellerinde fenerler ve Türk Bayrakları ile yürüdü.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Düzce’de coşkuyla kutlandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramıu kutlama programı düzenlenen fener alayı yürüyüşü ile başladı.

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