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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunun üzerine ekipler, gerekli ekipmanlarıyla koşarak yangın yerine geldi.

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler, sokakların dar olmasından dolayı itfaiye araçları ile ilerlemekte zorluk yaşadı.

Düzce Merkeze bağlı Hatipli Ketenciler köyü Ketenciler Sokak’ta bulunan orman içindeki iki katlı evde yangın meydana geldi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Hatipli Ketenciler Köyü'nde evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

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