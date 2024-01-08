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Düzce’de 2 otomobil çarpıştı 1 kişi öldü 3 kişi ağır yaralıSefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Akçakoca istikametine seyreden henüz sürücüsü tespit edilemeyen 81 AAP 047 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen 54 AB 043

plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her 2 otomobilde bulunan sürücü ve yolcu olarak bulunanlar yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Semih Aydın hayatını kaybettiği diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin kamerasına yansıdı.