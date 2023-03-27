Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin 2023 yılı verilerini kamuoyu ile paylaştı.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) -. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, Düzce’nin en büyük problemlerinin başında gelen çöp sorununa çözüm olan tesiste ilk 3 aylık periyotta 22 bin 695 ton atık bertaraf edildiğini, toplamda ise 5 bin 323 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak elektrik üretildiğini söyledi.

Başkan Özlü, 2021 yılında faaliyetlerine başlayan ve çöplerin vahşi depolanmasını ortadan kaldırmasının yanı sıra elde edilen atıklardan enerji ve gübre olarak geri dönüşüm sağlayan katma değer halinde geri dönmesine öncülük eden Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi'nin 2023 yılının ilk 3 ayında da görevini yerine getirdiğini kaydetti.