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Gözaltına alınan şüpheli M.Ö Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi.

Araçta yapılan aramada; M. Ö parça halinde (25 kilo 650 gram) Eroin maddesi ele geçirildi.

Düzce Anadolu Otoyolunda yüklü miktarda uyuşturucu madde yakalandı Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - - Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında yürütülen soruşturmada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolunda durumundan şüphelenilen bir araç duruduruldu.

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