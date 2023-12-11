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Düzce'de 15 Kasım'dan bu yana ailesi tarafından kayıp başvurusu ile aranan Gökhan Koçoğlu'nun cansız bedeni fındık bahçesinde ağaca asılı şekilde bulundu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Fındık bahçe sahibi ve mahalle imamı olarak görev yapan Necati Günay bahçesinde çalışırken kan donduran olayla karşılaştı.

Akınlar Mahallesi 2644 cadde üzerinde bulunan fındık bahçesinde 27 gündür arandığı öğrenilen Gökhan Koçoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Ağaca asılı erkek cesedi gören bahçe sahibi, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri şahsın, 36 yaşındaki Gökhan Koçoğlu'na ait olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında Koçoğlu'na cansız bedeni otopsi için Düzce Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu konusunun araştırılması için soruşturma başlattı.