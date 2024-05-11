Düzce'de kaza yapan araçlara başka bir otomobilin çarpması sonucunda 4 kişi yaralandı.Sefer DEMİR - haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Bahçeşehir bağlantı yolu üzeri Metek Toki ışıklı kavşağında E.D. yönetimindeki otomobil D.B. yönetimindeki başka bir otomobil ile çarpıştı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan ve kaza yapan araçlara Ş.K'nin kullandığı araçta çarptı.

Çarpışmanın etkisle otomobillerde yolcu olarak bulunan M.D, E.D, Z.A ve M.T yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve uygulama hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sebebiyle kapanan yol araçların kaldırıldmasıyla tekrar açıldı.