Düzce'de tıbbi atıklar imha ediliyor.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye tarafından ‘Temiz Şehir Düzce’ mottosu kapsamında iki yıl önce faaliyete geçirilen Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında tıbbi malzeme kullanımı gerçekleştirilen tüm kurum ve kuruluşlardan toplanan atıkların steril hale getirilmesini sağlıyor.

2023 yılının ilk 3 ayında 120 ton tıbbi atığın imha edilmesini sağlayan Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisi ilimizdeki önemli bir eksiğin kapatılmasını sağladı.