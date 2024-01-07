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Olayla ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemeler sonrasında cansız beden otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Akrabalarının durumu polis ve sağlık ekiplerin haber vermesi üzerine ekipler eve girdiklerinde yaşlı kadının öldüğü tespit edildi.

Düzce 'de yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadının cesedine ulaşıldı Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı üzerinde ikamet etmekte olan 63 yaşındaki Sebiha Asan'dan yakınları 3 gündür haber alamıyordu.

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