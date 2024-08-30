30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümü, Düzce’de etkinliklerle kutlandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kent merkezinde bulunan Anıtpark Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, Valilik binasında tebriklerin kabulü ile devam etti.

Vali Selçuk Aslan, Milletvekilleri Ercan Öztürk ve Talih Özcan, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun ile Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik tebrikleri kabul etti.

İstanbul Caddesi’nde devam eden kutlama programında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Vali Aslan ve Başkan Yardımcısı Coşkun tören birliklerinin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Düzce Belediyesi mehteran takımının gösterisi ile komando birliklerinin gösterisi ilgi ile izlenerek büyük alkış aldı.

Halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı kutlama programı, sporcuların, temsili Türk büyüklerinin, askeri birliklerin, mehteran takımının, arama kurtarma ekiplerinin tören geçişi ve araç kortejinin ardından sona erdi.