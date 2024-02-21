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Yakalanan 39 göçmen sınır dışı edilmek üzere Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan M.O hakkında Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlüğü suçundan adli işlem başlatıldı.

Yakalanan 39 kaçak göçmen ekiplerce gözaltına alınırken kaçakçılığı organize ettiği ve Afgan uyruklu şahıslarla 3000 Dolar karşılığında anlaştığı öğrenilen M.O isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Yapılan aramada 59AR460 plakalı tırı durduran ekipler aracın dorse bölümünde yüklü olan 20 Adet kağıt havlu balyasının içerisinde oluşturulan ahşap bölmelerde saklanan 39 Afgan uyruklu şahıs yakaladı.

Düzce'de jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu tır içerisinde 39 Afgan uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Düzce İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada', Bugün sabah saatlerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Çilimli Jandarma ekipleri tarafından Düzce'nin Çilimli İlçesi Arabacı Mahallesi D-100 karayolu üzerinde durdurulan tır üzerinde arama yapıldı.

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