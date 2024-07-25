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Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde bir iş yerine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından saldırı yapıldı. Berkay KILIÇ / DÜZCE (İGFA) - Düzce Hamidiye Mahallesi Umut Sokak'ta meydana gelen olayda, sokak içinde bulunan dükkanlara kimliği belirsiz 2 kişi tarafından saldırı yapıldı.

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