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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öğrencilerin yakında bulunan bir markertten çiğköfte aldıklarının anlaşılması üzerine sağlık ekipleri adı geçen marketten numune aldı.

Alınan bilgiye göre dışarıda yedikleri birşeyin dokunduğundan şüphelenilen öğrencilerin karın ağrısı şikayeti üzerine okul yönetimi durumu 112 yi aradı.

Diş hekimleri de 14 Şubat'ta iş bırakıyor! Mesleklerine olan sevgilerini eylemle gösterecekler!

Diş hekimleri de 14 Şubat'ta iş bırakıyor! Mesleklerine olan sevgilerini eylemle gösterecekler!

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