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Olayla ilgili gerekli adli işlemler sürüyor.

Silivri'de kadın üreticilere 300 bin adet fide

Silivri'de kadın üreticilere 300 bin adet fide

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılmış, ayrıca yapılan GBT sorgularında, basit yaralama suçlarınddan aranma kaydı bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda; 334 adet sentetik ecza hapı 7 parça halinde 190 gr. sentetik kannabinoid (bonzai) 2 parça halinde 10 gr. Metamfetamin, 13 gr. esrar,1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 24 adet 7.65 mm çapında fişek,5 adet 6.35 mm çapında fişek, 16 adet pompalı tüfek, Tabanca parçaları ve tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Düzce’de düzenlenen narko huzur uygulamasında 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik tespit edilen 8 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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